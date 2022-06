Cathy Lugner (32) kann ihren Ex-Mann einfach nicht verstehen. Im Jahr 2014 heiratete sie den österreichischen Baulöwen Richard Lugner (89). Die Ehe hielt allerdings nur zwei Jahre. Trotzdem schien zwischen dem Ex-Paar zunächst alles in Butter zu sein. Im Juni des vergangenen Jahres feierten die einstige Krankenschwester und ihre Tochter Leonie sogar eine friedliche Reunion mit dem Unternehmer. Doch von dieser Harmonie fehlt jetzt wohl jede Spur, wie Cathy Promiflash verriet.

"Keine Ahnung, was bei ihm zurzeit abgeht. Nachdem er aus heiterem Himmel doch keinen Kontakt mehr mit mir wollte, nachdem ich ihn letzten Sommer besucht hatte – das hat mich ein bisschen durcheinandergebracht, weil ja nichts war", erzählte die 32-Jährige im Promiflash-Interview bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin. Zuvor hatten die einstigen Eheleute in Kontakt gestanden und sich stets zu Feiertagen und Geburtstagen beglückwünscht. "Und auf einmal war er wieder total sauer. Da haben Leute im Hintergrund wohl wieder ordentlich Arbeit geleistet, aber das bin ich ja gewohnt, ist ja immer so", merkte Cathy an.

Trotzdem will das Erotikmodel nicht schlecht von Mörtel sprechen. "Ich wünsche ihm alles Gute, er soll die Liebe seines Lebens finden und gut ist", betonte Cathy. Nach der Trennung von seiner Simone, die er liebevoll Bienchen genannt hatte, ist der 89-Jährige derzeit tatsächlich schon wieder auf Brautschau.

Privat Richard Lugner mit Leonie Schmitz und Cathy Lugner

Action Press / Bieber, Tamara Cathy Lugner bei der Eröffnung der Bellucci Bar am Kudamm in Berlin im Juni 2022

Apa-Picturedesk / ActionPress Richard Lugner bei Rahimi & Rahimi in Wien, 2021

