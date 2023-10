"Wundervoll": Julian Zietlow hat sich mit Ex Kate getroffen

Julian Zietlow (39) hat ein tolles Erlebnis. Nachdem er seine Frau Alina Schulte im Hoff und die beiden Kinder überraschend zurückgelassen hatte, hatte er auf Bali in Kate Kolosovskaia die große Liebe gefunden. Die beiden sprachen von Seelenverbundenheit – doch dann trennte sich Kate plötzlich von dem Fitness-Influencer, was ihn sehr verletzte. Jetzt gibt es ein Wiedersehen bei Julian und Kate – und er ist total beseelt!

"Es war so weit, ich hab Kate getroffen", erzählt er auf Instagram. Vor dem Wiedersehen habe Julian so viel Angst gehabt, dass sein Freund es einfach geheim eingefädelt hatte. "Das war einfach das Beste. Einfach das hinter mich zu bringen, rein in den Schmerz und es war einfach nur wundervoll", schwärmt er. Die Begegnung sei von purer Liebe geprägt gewesen und der Unternehmer habe seine Gefühle teilen können. Er postet ein Video, in dem Kate und er sich bei dem Treffen in den Armen liegen und stellt klar: "Danke, Kate. Ich werde dich immer lieben."

Eine Liebesreunion schließt Julian trotzdem aus: "Am Ende war diese Beziehung einzugehen genauso wichtig, wie diese Beziehung loszulassen." Kate und er könnten sich einfach nichts mehr geben – und er habe sich gleich mit einer anderen Frau getroffen. "Russin, Wassermann, Sohn – wie Kate", berichtet der YouTuber von seiner Bekanntschaft.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Kate Kolosovskaia im Oktober 2023

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow

