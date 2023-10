Aaron Carters Sohn (1) verklagt den Arzt seines toten Vaters

Der Tod von Aaron Carter (✝34) schlägt wieder hohe Wellen! Vor gut einem Jahr war der Musiker ganz überraschend verstorben. Den Unterlagen der Gerichtsmediziner zufolge war er nach starkem Drogenkonsum in seiner Badewanne ertrunken. Seine Fans, Freunde und Familie trauerten anschließend um den einstigen Teeniestar. Nun wird der Fall noch einmal aufgerollt – denn Aarons einjähriger Sohn reicht eine Klage ein!

Wie TMZ berichtet, verklagt Prince Lyric Carter (1) jetzt die ehemaligen Ärzte seines Vaters. Im Namen des nicht einmal Zweijährigen wurde eine Klage eingereicht – in dieser heißt es, die Mediziner hätten Aaron damals ohne medizinische Begründung verschiedene Opioide verschrieben. Sie hätten dabei gewusst, dass der psychische Zustand des Sängers darunter leiden werde, dies aber in Kauf genommen. Neben den Ärzten steht auch die Apothekenkette Walgreens in der Klageschrift.

Die Klage wurde von der Mutter des Einjährigen in dessen Namen eingereicht – gefordert wird ein noch nicht bezifferter Schadensersatz. Aaron und Prince' Mutter Melanie Martin hatten zu Lebzeiten des US-Amerikaners eine On-Off-Beziehung mit mehreren Trennungen und einer Verlobung geführt.

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

Anzeige

Getty Images Aaron Carter im Jahr 2017

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de