Viel Input: Was passiert in finaler "The Crown"-Staffel?

Auf was können sich die Fans nach langem Warten freuen? Seit 2016 begeistert die Netflix-Serie The Crown ein Millionenpublikum. Die Geschichte um Queen Elizabeth II. (✝96) und die britische Königsfamilie findet weltweit Anklang. Vor wenigen Tagen gab es dann für die Liebhaber der Dramaserie tolle News: Am 14. November startet die sechste und finale Staffel. Doch was genau wird im großen Finale von "The Crown" eigentlich thematisiert?

Prinz William (41) und Prinzessin Kates (41) Kennenlernen

In den vergangenen Monaten waren die Dreharbeiten für die sechste "The Crown"-Staffel im vollen Gange. Dazu hatte Netflix den Fans auch bereits einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Der Beginn der Liebesgeschichte von Prinz William (gespielt von Ed McVey) und Prinzessin Kate (gespielt von Meg Bellamy) wird demnach auf jeden Fall gezeigt.

Die Nachwehen von Prinzessin Diana (✝36) Tod

Das wohl größte Thema wird Lady Dis (gespielt von Elizabeth Debicki, 33) Tod sein. Ihr schrecklicher Autounfall in Paris soll aber nicht gezeigt werden. Laut Insidern soll sich Staffel sechs vordergründig darum drehen, wie die Royals, Prinz William und sein Bruder Prinz Harry (39) mit ihrem tragischen Ableben umgehen.

Prinzessin Margarets (✝71) Tod

Die Schwester der Queen (gespielt von Lesley Manville) starb im Jahr 2002 nach mehreren schweren Schlaganfällen. Somit fällt ihr Ableben genau in die Zeitspanne, die die letzte "The Crown"-Staffel aufgreifen soll. Zudem war Margaret als eher tragische Figur in dem Serienhit in beinahe jeder Staffel präsent gewesen.

Das goldene Thronjubiläum der Queen

Im Jahr 2002 feierte Queen Elizabeth 50 Jahre Regentschaft auf dem britischen Thron. Da es sich in der Serie vor allem um die einstige Monarchin (gespielt von Imelda Staunton, 67) dreht, ist es nahezu ausgeschlossen, dass dieser Meilenstein nicht thematisiert wird. Aktuell wird spekuliert, ob die Feierlichkeiten für "The Crown" den krönenden Abschluss darstellen könnten.

König Charles (74) und Königin Camillas (76) Hochzeit

Charles (gespielt von Dominic West, 53) und Camillas (gespielt von Olivia Williams) dubiose Beziehung wurde in "The Crown" in so ziemlich jeder Staffel ausführlich für die Fans aufbereitet. Ihre Hochzeit im Jahr 2005 werden die Zuschauer wohl definitiv zu sehen bekommen, wie Daily Mail berichtete. Mit ihrer Vermählung könnte "The Crown" ebenfalls enden.

Netflix/Justin Downing Meg Bellamy und Ed McVey als Prinzessin Kate und Prinz William in "The Crown"

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Netflix Lesley Manville als Prinzessin Margaret in "The Crown"

Netflix / Keith Bernstein Imelda Staunton in "The Crown"

Netflix / Keith Bernstein Dominic West als Prince Charles in der fünften Staffel von "The Crown"

Netflix / Alex Bailey Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

