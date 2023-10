"Eigenen Pfad finden": Darum hat Joelina Karabas kein Abitur

Joelina Karabas (23) macht ein ehrliches Geständnis! An der Seite ihrer Mama Daniela Büchner (45) war die Beauty mit Goodbye Deutschland berühmt geworden. In dem beliebten TV-Format gewährt die Influencerin ihren Fans Einblicke in ihr Privatleben – und verrät beispielsweise, wie sie sich ihren Traummann vorstellt. Aber ihr Bildungsweg spielt immer wieder eine Rolle, denn sie wusste anfangs nicht genau, was sie will. Auf ihr Abitur verzichtete Joelina schließlich – jetzt verrät sie auch, warum!

Das will jetzt nämlich ein Fan auf Instagram wissen. "Ich habe mein Abitur nicht zu Ende gebracht, weil ich gemerkt habe, dass – obwohl ein Abschluss nützlich sein kann – es am Ende doch auf andere Sachen mehr ankommt", gibt die 23-Jährige offen zu. Joelina habe für sich einen Weg gefunden, der am besten zu ihr passt – auch ohne Schulabschluss. "Manchmal muss man halt seinen eigenen Pfad finden, auch wenn der nicht so klassisch ist", erklärt sie abschließend.

Schon vor drei Jahren machte Joelina deutlich, dass sie gerne als Influencerin im Netz aktiv ist. Auch scheint es sie wie ihre Eltern immer mehr ins Fernsehen zu ziehen. So sah man sie unter anderem schon bei Shopping Queen. Dürfen sich die Fans nun bald auf weitere Formate freuen? "Ich denke schon, dass bald etwas kommt... Also ich glaube es", teasert Joelina außerdem an.

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, 2019

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de