Fame-Fighting-Duell: Diese TV-Hotties steigen in den Ring!

Es geht Schlag auf Schlag – das nächste Duo steigt in den Boxring! Am 4. November fliegen in Bonn die Fäuste: Beim Fame Fighting treten Bekanntheiten aus dem Reality-TV im Boxen gegeneinander an. Unter anderem wollen Luigi Birofio (24) und Can Kaplan sich miteinander messen. Aber auch zwei andere Hotties aus dem Fernsehen gehen an den Start: Kevin Njie (27) kämpft gegen Nicolas Müller!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Events wurde zuletzt die Aufstellung bekannt gegeben. In der Kategorie Light Heavyweight gehen Kevin, bekannt aus Too Hot To Handle: Germany, und Nico, der 2022 Love Island gewonnen hatte, an den Start. In einem Statement heißt es: "Ein riesiges Dankeschön an Nicolas, der diesen Kampf drei Wochen vor der Fightnight angenommen hat! Kevin sollte ursprünglich gegen jemand anderen antreten."

Mit diesem Duell stehen alle neun Kämpfe des Abends fest. Besonders spannend dürfte der Fight von Aleksandar Petrovic (32) und Diogo Sangre (29) werden – die beiden Muskelprotze bestreiten nämlich fünf Runden gegeneinander und damit den Hauptkampf.

