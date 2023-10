Iris Klein auch bei Promi BB? Das sagt ihr Ex Peter dazu!

Wird er auf sie treffen? Peter Klein (56) war mehr als 20 Jahre mit seiner Frau Iris Klein (56) zusammen gewesen. Doch ihre Liebe endete Anfang des Jahres in einem erbitterten Rosenkrieg: Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) warf ihrem Ex vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht in den sozialen Netzwerken. Während der gelernte Maler bereits als Kandidat für Promi Big Brother feststeht, wird nun gemunkelt, dass auch seine Ex in den Container zieht. Gegenüber Promiflash verrät Peter, was er davon hält!

Wenn seine einstige Herzensdame einziehen würde, wäre das für den Lackierer kein Problem, wie er auf Denise Mertens (33)' Halloweenparty gegenüber Promiflash erklärt: "Ich werde mich der Situation genauso stellen wie im echten Leben auch. Ich habe keine Angst davor." Dass es zu einem Streit zwischen dem ehemaligen Liebespaar kommen könnte, könne er jedoch nicht ausschließen. "Wenn sie es darauf anlegt, könnte es durchaus sein, dass es zum Streit kommt. Ich gehe keinem Streit aus dem Weg, provoziere aber auch keinen", stellt der Hobbysänger klar.

Während der Show kann sich Peter auch über tatkräftige Unterstützung freuen: Yvonne wird ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen: "Yvonne wird mich dadurch unterstützen, dass sie meine Hauptansprechpartnerin für alle Fragen außerhalb des Containers sein wird", erzählte der Handwerker bereits in einem früheren Interview mit Promiflash.

Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

Iris Klein, Influencerin

Peter Klein, Ex von Iris Klein

