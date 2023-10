So unterstützt Yvonne Peter Klein während Promi-BB-Zeit!

Peter Klein (56) kann sich jederzeit auf Yvonne Woelke (41) verlassen! In den vergangenen Monaten zog es ihn immer wieder vor die Kamera: So nahm Peter mit seiner vermeintlichen Dschungelcamp-Affäre an dem Format Wettkampf in 4 Wänden teil und schaffte es dort auf den zweiten Platz. Ab dem 20. November dürfen Fans ihn dann täglich bei Promi Big Brother erleben. Doch wie steht Yvonne ihrem Peter in dieser Zeit zur Seite? Promiflash hakt nach!

Im Promiflash-Interview macht der 56-Jährige jetzt deutlich, dass die BFF von Micaela Schäfer (39) außerhalb des Containers seine helfende Hand sein wird. "Yvonne wird mich dadurch unterstützen, dass sie meine Hauptansprechpartnerin für alle Fragen außerhalb des Containers sein wird", offenbart Peter. Vielleicht darf sich der gelernte Handwerker sogar auf einen Überraschungsbesuch freuen: Medienberichten zufolge soll Yvonne als Gast im "Pomi Big Brother"-Container vorbeischauen.

Was wohl Iris Klein (56) von den Schlagzeilen um ihren Ex-Mann hält? Promiflash fragt außerdem, ob Peter sich vorstellen könnte, dass die Mama von Daniela Katzenberger (37) ihm im Container zuschauen wird. Darauf hat er eine klare Antwort: "Das kann ich nicht sagen. Wenn sie es tun sollte, wünsche ich ihr viel Spaß beim Schauen!"

Action Press / azee Peter Klein, Ex von Iris Klein

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

