Jenelle Evans bleibt weiterhin auf der Seite ihres Mannes!

Jenelle Evans (31) hat sich für eine Seite entschieden. Der Sohn der Teen Mom-Bekanntheit war in der vergangenen Zeit öfter ausgebüxt. Jace Evans (14) sei aus Angst vor seinem Stiefvater David Eason weggelaufen, der gegenüber dem Teenie handgreiflich gewesen sein soll. Nach seiner Anklage hieß es, dass er seinem Stiefsohn Verletzungen am Arm zugefügt haben soll. Doch Jenelle glaubt weiterhin an die Unschuld ihres Mannes!

Gegenüber The Messenger Entertainment machte die 31-Jährige ihren Standpunkt deutlich: "Mein Sohn hatte in den letzten zwei bis drei Jahren psychische Probleme. Er hat Medikamente eingenommen und wieder abgesetzt, die ihm nicht von mir verschrieben wurden." Laut Jenelle habe sich David keinesfalls strafbar gemacht, stattdessen gebe es andere Gründe für Jaces Benehmen: "Sie glauben, dass es an der Wirkung der Medikamente liegt, dass sie ihn zu Verhaltensweisen veranlassen, die er nicht haben sollte. Er hatte Ausbrüche."

Bereits vor einigen Tagen hatte der TV-Star seinem Partner seine öffentliche Unterstützung zugesichert. Via Instagram teilte Jenelle folgendes Statement: "Man sollte meinen, die Polizei würde keine einseitigen Ermittlungen anstellen – sie haben keine Befragungen durchgeführt, keine Informationen von den Eltern eingeholt."

