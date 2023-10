Rausgeworfen? "Berlin - Tag & Nacht"-Daniel spricht Klartext

Jetzt meldet er sich zu Wort! Schon seit Jahren begeistert Berlin - Tag & Nacht deutschlandweit die Fans. Doch hin und wieder müssen die Zuschauer stark sein und sich von dem ein oder anderen Darsteller verabschieden – so auch von Daniel Kunz: In einer neuen Folge hüpfte seine Rolle des Jonas mit Amelie, gespielt von Pia Trümper, ins Bett – jedoch wacht sie neben Lucas Klug wieder auf. Angeblich gab es aufgrund einer Auseinandersetzung einen Darstellerwechsel. Nun reagiert erstmals Daniel darauf!

Auf Instagram dementiert der Nachwuchsschauspieler die Behauptungen. "Ich bin eine gewisse Zeit ausgefallen – aus gesundheitlichen Gründen. Daraufhin hat sich die Produktion entschieden, die Rolle neu zu casten", erklärt Daniel. Für ihn sei das aber kein Problem: "Das ist voll in Ordnung so. Da gibt es keinen Stress." Auch appelliert Daniel an die Fans, "dem Neuen eine Chance zu geben".

Auf Anfrage von Promiflash gab ein Sprecher von RTLZWEI ein Statement diesbezüglich ab: "Wir haben uns aus produktionellen Gründen dazu entschieden, die Rolle neu zu besetzen." Doch Bild berichtete zuvor etwas anderes: Es soll wohl am Set laut geworden sein.

Daniel Kunz im August 2023

Daniel Kunz, ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Daniel Kunz im Mai 2023

