"Berlin - Tag & Nacht" tauscht überraschend Darsteller aus!

Das war kein fließender Übergang! Berlin - Tag & Nacht begeistert die Fans der Serie seit Jahren mit den emotionalen Geschichten in der Hauptstadt Deutschlands. Manchmal müssen die Zuschauer aber auch ganz stark sein und sich von beliebten Charakteren verabschieden – oder sich auf neue Darsteller einstellen. So auch jetzt: Die Rolle des Jonas spielt nun ein anderer, aber wie wurde das gelöst?

Wie in einer der neuen Folgen zu sehen ist, wurde Jonas einfach über Nacht ersetzt. So hüpfte noch der Schauspieler Daniel Kunz mit Amelie, gespielt von Pia Trümper, ins Bett – jedoch wacht sie neben Lucas Klug wieder auf. Der 23-Jährige übernimmt nun nämlich die Hauptrolle! Wie wird das in der Serie erklärt? "Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber der Sex mit mir hat dich verändert", betont Amelie in der Episode.

Auf Anfrage von Promiflash gab ein Sendersprecher von RTLZWEI ein Statement ab bezüglich des Ersatzes: "Wir haben uns aus produktionellen Gründen dazu entschieden, die Rolle neu zu besetzen." Doch Bild berichtet etwas anderes: Es soll wohl am Set laut geworden sein.

RTLZWEI Matthias Etienne Girrulat bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / nichtsehraesthetisch "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Pia Trümper

Instagram / danielkunz_ Daniel Kunz, Schauspieler

