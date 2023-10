Stalkerin verfolgt BTS-Star, um ihm Heiratsurkunde zu geben

Das musste Kim Taehyung (27) alias V bestimmt erst einmal sacken lassen. Der Südkoreaner erlangte mit der K-Pop-Sensation BTS weltweit große Bekanntheit. Aktuell absolvieren jedoch einige Sänger der Boygroup ihren Wehrdienst. Taehyung selbst zählt zu den jüngeren Mitgliedern und muss deswegen noch nicht zum Militär. Aktuell widmet er sich seinen Solo-Projekten. Nun wurde der Musiker abseits des Rampenlichtes in einen fragwürdigen Vorfall verwickelt...

Wie unter anderem Soompi berichtet, soll es am Donnerstag zu einem unschönen Vorfall gekommen sein. Eine Frau sei V in den Aufzug seines Apartmentkomplexes gefolgt und versuchte ihm daraufhin eine Heiratsurkunde zu übergeben. Die örtliche Polizei von Seoul geht davon aus, dass die Unbekannte dem "Butter"-Interpreten vor seinem Haus auflauerte. Das Sicherheitspersonal konnte aber Schlimmeres verhindern und übergab die Frau an die Polizei. Später stellte sich heraus, dass sie Taehyung in der Vergangenheit bereits öfter verfolgt hatte.

Auch um einen anderen K-Pop-Star gibt es aktuell negative Schlagzeilen. So soll G-Dragon (35) von der Polizei am Wochenende wegen Drogenbesitzes festgenommen worden sein. Der Big-Bang-Sänger äußerte sich dazu bereits. "Zuallererst möchte ich klarstellen, dass die Behauptung, dass ich Drogen genommen habe, nicht wahr ist", erklärte er in einem Statement, das Soompi vorliegt.

Getty Images BTS im Februar 2020

Instagram / thv V im August 2022

Getty Images G-Dragon im Januar 2015

