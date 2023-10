Eltern und Stiefvater sind an Matthew Perrys Haus angekommen

Matthew Perry (✝54) hinterlässt eine große Lücke. Der Schauspieler wurde am gestrigen Abend tot in seinem Haus aufgegangen. Laut Insidern soll der Friends-Star in seinem Whirlpool ertrunken sein. Vor Ort sollen angeblich keine Drogen gefunden worden sein, die in Verbindung mit seinem plötzlichen Tod stehen könnten. Seine Fans und Freunde trauern um ihn – genauso wie seine Familie. Matthews Eltern sind bereits an seinem Haus eingetroffen.

Wie aktuelle Fotos zeigen, kam Matthews Vater John Bennett Perry als erster Angehöriger am Haus seines Sohnes in Los Angeles an. Darauf folgten seine Mutter Suzanne und sein Stiefvater Keith Morrison. Die drei betraten dann zusammen das Anwesen und wurden höchstwahrscheinlich zu Matthew gebracht. Sein Grundstück wurde zuvor von der zuständigen Polizei abgesperrt, da die Untersuchungen zum plötzlichen Tod des 54-Jährigen noch laufen.

Matthews Fans trauern um ihr Idol. Doch auch seine Kollegen sind schwer erschüttert. Beispielsweise teilt Selma Blair (51) ein Selfie mit ihm und schreibt dazu: "Mein ältester Freund. Wir alle liebten Matthew Perry – und ich ganz besonders. Jeden Tag. Ich liebte ihn bedingungslos. Und er mich. Und ich bin gebrochen." Auch Rumer Willis (35) kann es nicht glauben und widmet ihm emotionale Worte.

APEX / MEGA Mathew Perrys Vater John Bennett Perry, Oktober 2023

APEX / MEGA Matthew Perrys Mutter Suzanne und sein Stiefvater Keith Morrison

Instagram / selmablair Matthew Perry und Selma Blair

