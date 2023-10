Erscheint Teil zwei von Britney Spears' Buch nächstes Jahr?

Wann bringt Britney Spears (41) den zweiten Teil ihrer Memoiren auf den Markt? Am 24. Oktober wurde ihr Buch "The Woman in Me" veröffentlicht. Darin schreibt die Sängerin unter anderem über die Vormundschaft ihres Vaters Jamie (71) und ihre einstige Beziehung zu Justin Timberlake (42). Seit Tagen wird über eine Fortsetzung spekuliert. Teasert Britney jetzt sogar selbst ein Veröffentlichungsdatum an?

In einem Instagram-Post zeigte die "Toxic"-Interpretin ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Mann einen Holzhammer schwingt, während vor ihm ein Orchester spielt. "Humor ist die Lösung für alles. Spiel weiter. Band zwei wird nächstes Jahr erscheinen", schrieb die 41-Jährige dazu. Mittlerweile ist der Beitrag allerdings gelöscht.

Eine Fortsetzung dürfte sich finanziell gesehen sicher lohnen. Schon kurz nach der Veröffentlichung verkündete Britney stolz: "Mein Buch ist das meistverkaufte Promi-Memoir in der Geschichte und es ist erst Tag eins." Einem Us Weekly-Insider zufolge habe die Musikerin auch noch sehr viel mehr zu erzählen: "Dieses Buch zu schreiben war so befreiend für sie und eine großartige Erfahrung, sodass sie es unbedingt noch einmal machen möchte."

Getty Images Britney Spears, 2002

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

