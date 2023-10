Fürstin Charlène und Albert zeigen sich ungewohnt vertraut

So verliebt zeigen sie sich selten! In den vergangenen Wochen und Monaten legten Fürst Albert II. von Monaco (65) und seine Frau Fürstin Charlène (45) immer seltener gemeinsame Auftritte hin. Der angebliche Grund: Das royale Paar soll seit geraumer Zeit in einer Ehekrise stecken. Umso überraschender scheint nun dieser Auftritt für die Royal-Fans zu sein: Albert und Charlène treten jetzt gemeinsam in Paris auf – und wirken dabei sehr vertraut!

Das zeigen die Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Der 65-Jährige und seine Frau wirkten gut gelaunt, als sie in der französischen Hauptstadt das Finale des Rugby-Weltcups mit verfolgen – sogar die ein oder andere zärtliche Umarmung tauschen die beiden aus. Auch modisch können sich Albert und Charlène wieder einmal sehen lassen: Während der Royal ein weißes Hemd mit einer roten Krawatte kombiniert, strahlt die einstige Schwimmerin in einem grauen Mantel, den sie über einem schwarzen Rollkragenpullover trägt.

Erst wenige Tage zuvor reiste Albert alleine in die USA. Dort besuchte er einen Park in Philadelphia, um einen Baum zu pflanzen, nachdem seine Stiftung einer Umweltorganisation in Pennsylvania einen Zuschuss zukommen gelassen hatte. Auch seinen Sohn Alexandre Grimaldi-Coste (20) soll er im Zuge der Reise in New York besucht haben.

Fürstin Charlene schaut Fürst Albert an

Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Mai 2023

Alexandre Grimaldi-Coste und sein Vater Fürst Albert

