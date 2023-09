Liebesbeweis? Fürst Albert legt den Arm um seine Charlène

Fürst Albert (65) und Fürstin Charlène (45) sind offenbar doch noch ein Herz und eine Seele. Immer wieder kursieren Gerüchte, dass das monegassische Fürstenpaar sich nicht besonders versteht oder seine Ehe sogar beendet habe. Mit den jüngsten Spekulationen räumte der Fürst aber gerade erst auf und stellte klar, dass es keine Trennung gebe. Und nun bekunden Charlène und Albert ihre Liebe auch wieder in der Öffentlichkeit.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Albert und Charlène auf der Tribüne bei einem Spiel der Rugby-Weltmeisterschaft in Marseille. Während das Paar das Match im Stehen verfolgt und sich dabei angeregt unterhält, legt der Sohn der Hollywooddiva Grace Kelly (✝52) seiner Frau dann vertraut den Arm um die Schultern. Und die gebürtige Südafrikanerin hat offenbar nicht nur Spaß an dem Sport, sondern fühlt sich auch im Arm ihres Mannes wohl. Mit der Geste scheinen die beiden die Trennungsgerüchte der vergangenen Wochen aus der Welt schaffen zu wollen.

Die Gerüchte um ein Ehe-Aus waren aufgekommen, nachdem Charlène sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Die ehemalige Olympia-Schwimmerin soll mittlerweile sogar den gemeinsamen Wohnsitz in Monaco verlassen haben und in die Schweiz gezogen sein. Albert sagte zu der Zeitung Corriere della Sera: "Charlène ist immer an meiner Seite. [...] Dass sie woanders lebt, in der Schweiz, sich mit uns verabredet – Unwahrheiten."

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco, 2011

Eric Mathon / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder im Juli 2022

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco im April 2023

