Genauere Hinweise? Matthew Perrys Autopsie ist abgeschlossen

Gibt es nun nähere Hinweise zu Matthew Perrys (✝54) Todesursache? Der Friends-Darsteller wurde am Samstag von einem Angestellten leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Angeblich ist er in seinem Whirlpool ertrunken. Genauere Informationen zu den Todesumständen gibt es derzeit aber nicht. Um die Gründe seines Ablebens genau festzustellen, wurde sein Leichnam genauer untersucht. Nun ist Matthews Obduktion durch.

Wie das Los Angeles County Medical Examiner's Office gegenüber People bestätigt, sei die Autopsie abgeschlossen. Die Ergebnisse stehen noch aus, bis ein toxikologischer Bericht vorliege. Dies könne aber noch einige Wochen dauern. In einem Online-Datensatz sei die Todesursache des Schauspielers derzeit als "zurückgestellt" gekennzeichnet, da "weitere Untersuchungen" anstehen.

Bereits vorab war vermutet worden, dass eine toxikologische Untersuchung durchgeführt werden würde. TMZ hatte berichtet: "Die Behörden fanden Antidepressiva, Medikamente gegen Angstzustände und ein COPD-Medikament in dem Haus." Da es sich bei COPD um eine Lungenkrankheit handelt, bei der es zu Atemproblemen kommen kann, sollte festgestellt werden, ob sich zu Matthews Todeszeitpunkt Medikamente in seinem Körper befanden.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry im November 2001

Matthew Perry im Mai 2017

