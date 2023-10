Medikamente im Haus vom verstorbenen Matthew Perry gefunden

Neue Details zum Tod von Matthew Perry (✝54) Tod werden publik. Vor wenigen Stunden hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Der Friends-Star ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Die genauen Umstände, die zu seinem Tod führten, sind bislang nicht geklärt. Jedoch soll ihn eine Angestellte leblos in einem Whirlpool entdeckt haben. Jetzt kommt heraus: In Matthews Haus wurden verschreibungspflichtige Medikamente gefunden...

Das teilten jetzt die Strafverfolgungsbehörden gegenüber TMZ mit. "Die Behörden fanden Antidepressiva, Medikamente gegen Angstzustände und ein COPD-Medikament in dem Haus", berichten die Quelle. COPD (kurz: chronisch obstruktive Lungenerkrankung) bezeichnet die Krankheit, durch die der Luftstrom blockiert wird und die zu Atemproblemen führen kann. Matthew hatte zuvor zugegeben, sein Leben lang Raucher gewesen zu sein. Es wird erwartet, dass ein Gerichtsmediziner eine toxikologische Untersuchung durchführt, um festzustellen, ob und welche Medikamente sich in dem Körper des Schauspielers befanden, als er verstarb.

In seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" schrieb Matthew offen über sein Suchtproblem während seiner Zeit bei "Friends" deutlich wurde. "Man kann die Entwicklung meiner Sucht nachvollziehen, wenn man mein Gewicht von Staffel zu Staffel misst. Wenn ich dick war, war es Alkohol. Wenn ich dünn war, waren es Pillen. Wenn ich einen Ziegenbart hatte, waren es viele Pillen", schreibt er in seiner Biografie.

Getty Images Matthew Perry im Mai 2006

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Matthew Perry im Januar 2015

