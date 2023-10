Krasses Geständnis! Bill Kaulitz wurde schon öfter betrogen

Traurige Offenbarung! Bill Kaulitz (34) wurde als Frontsänger der Band Tokio Hotel bekannt. Er war früher der Schwarm vieler Teenies. Im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (34), der seit 2019 mit dem Supermodel Heidi Klum (50) verheiratet ist, hat der "Durch den Monsun"-Interpret aber noch keinen Partner fürs Leben gefunden. Nun verrät der Sänger, dass er in seinen bisherigen Beziehungen immer betrogen wurde!

In dem Podcast "Kaulitz Hill – Senf aus Hollywood" besprechen die beiden Brüder Tom und Bill verschiedene Themen, die sie aktuell bewegen. Thema einer Folge war die Einsendung einer Zuhörerin, die preisgab, von ihrem Ehemann betrogen worden zu sein. Die beiden Brüder kommentierten die tragische Geschichte der betrogenen Ehefrau in den Ohren mancher Zuhörer aber zu flapsig. "Menschen sind anscheinend hinterhältig und völlig scheinheilig und das finden Bill und Tom okay – krass", so der Kommentar eines Fans. Bill möchte diese Anschuldigungen aber nicht auf sich sitzen lassen! "Betrügen finde ich das Allerschlimmste, ich wurde selber in fast all meinen Beziehungen betrogen", offenbart der 34-Jährige.

Die Hoffnung auf die Liebe hat er aber anscheinend noch nicht aufgegeben. Bill brachte sich kürzlich erst ins Gespräch mit seinem Wunsch, im Format Bachelorette mitzuwirken. Der Sänger würde die Männer gerne vor der Rosenverteilerin daten und diese könnten sich dann entscheiden, ob sie lieber bei der Bachelorette oder bei Bill bleiben möchten.

