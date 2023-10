Matthew Perry ist tot: Seine Familie teilt emotionale Worte

Erste Worte von Matthew Perrys (✝54) Familie. Am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass der Friends-Darsteller verstorben ist. Zu den Todesumständen gibt es bisher nur wenig Informationen. Demnach wurde der Schauspieler leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Es wird vermutet, dass er im Whirlpool ertrunken ist. Matthews Familie war daraufhin dorthin geeilt. Jetzt melden sich seine Angehörigen auch mit einem Statement.

"Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders", teilt Matthews Familie gegenüber People mit. Er habe sehr viel Freude in die Welt gebracht, sowohl als Schauspieler als auch als Freund. "Ihr alle habe ihm sehr viel bedeutet und wir sind dankbar für die überwältigende Flut der Liebe", heißt es in der Erklärung weiter.

Matthews frühere "Friends"-Kollegen haben sich bisher noch nicht zu seinem Verlust geäußert. Stattdessen meldete sich jedoch die Produktion zu Wort. "Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod von Matthew Perry erfahren. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans", schrieb diese auf Instagram.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

Schauspieler Matthew Perry im Januar 2015

