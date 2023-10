Matthew Perry zeigte sich in letztem Post noch im Whirlpool

Matthew Perrys (✝54) Tod schockiert die ganze Welt. Der US-Schauspieler steht seit vielen Jahren im Rampenlicht. Mit der Kult-Sitcom Friends wurde er weltweit bekannt. Bis heute sorgen vor allem Matthew als Chandler Bing und Matt LeBlanc (56) als Joey Tribbiani in der Serie für Lacher. Doch nun trauern Familie, Freunde und Fans um Matthew, denn er ist gestorben. Angeblich soll er in seinem Whirlpool ertrunken sein. In einem Jacuzzi zeigt Matthew sich erst noch vor wenigen Tagen...

Via Instagram teilte Matthew am Dienstag ein Foto von sich, das ihn in einem großen Whirlpool beim Entspannen zeigt. "Oh, das warme Wasser, das herumwirbelt, lässt dich, dich gut fühlen? Ich bin Mattman", schrieb er dazu. Für seine Liebsten ist sein letzter Social-Media-Post wohl besonders schmerzhaft. Denn laut Insidern soll er von seiner Assistentin in eben so einem Wasserbecken leblos aufgefunden worden sein. Das ist von der örtlichen Polizei bisher aber noch nicht bestätigt.

Matthews Assistentin hatte die Polizei und den Notarzt gerufen, nachdem sie ihn leblos entdeckt hatte. Die Helfer vor Ort führten zwar angeblich noch eine Herzdruckmassage durch, konnten ihn aber letztlich nicht mehr retten. Im Haus des Sitcom-Stars sollen zudem keine Drogen gefunden worden sein, die in Verbindung mit seinem Tod stehen.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry im Oktober 2023

Matthew Perry im Mai 2017

