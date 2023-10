Nach Ehe-Aus: Jodie Turner-Smith hält mit neuem Typ Händchen

Jodie Turner-Smith (37) ist wohl schon über ihre Trennung hinweg! Die Schauspielerin war rund vier Jahre mit Joshua Jackson (45) durchs Leben gegangen. Anfang Oktober verkündeten die Eltern eines Mädchens, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Die Scheidung soll von der Britin aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen eingereicht worden sein. Ihrer Ehe scheint Jodie auch nicht besonders nachzutrauern: Sie ist sogar schon mit einem anderen Mann unterwegs!

Am Samstag veranstalte Kreativdirektor Vas J. Morgan eine Halloweenparty in Los Angeles. Dazu war auch Jodie eingeladen und schmiss sich passend in Schale: Die 37-Jährige verkleidete sich als Teufels-Cowgirl. Offenbar hatte sie einen ziemlich guten Abend: Laut Daily Mail soll die Sex Education-Darstellerin bis vier Uhr morgens gefeiert haben. Verlassen hat sie die Party aber nicht alleine – auf dem Weg zum Auto war sie in Begleitung eines unbekannten Mannes, der sie stützte und behutsam ihre Hand hielt. Es ist bislang jedoch unklar, wer der Mann ist und ob er mit ins Fahrzeug gestiegen ist.

Jodie geht es mit dem Ehe-Aus anscheinend ziemlich gut. Ganz im Gegenteil zu ihrem Noch-Ehemann. "Joshua ist zutiefst traurig über die bevorstehende Scheidung", hatte ein Insider kürzlich gegenüber dem Medium ausgeplaudert. Er hoffe sogar auf ein Liebescomeback: "In einer perfekten Welt würde er sie wahrscheinlich sogar zurücknehmen, wenn sie die Scheidung stoppen würde."

NIKOTYLER / BACKGRID Jodie Turner-Smith mit einem Unbekannten im Oktober 2023

NIKOTYLER / BACKGRID Jodie Turner-Smith mit einem Unbekannten im Oktober 2023

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Filmpremiere zu "Queen & Slim", November 2019

