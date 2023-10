Patrick Fabian hält Jakub Jarecki für keinen würdigen Gegner

Ist er zu schwach? Patrick Fabian (36) wird seit einiger Zeit eine Liebelei mit Kate Merlan (36) nachgesagt. Ihrem Ex-Mann Jakub Jarecki (28) gefällt das trotz Trennung wohl überhaupt nicht. Der Berlin - Tag & Nacht-Star und der Fußballer starteten in den sozialen Netzwerken eine regelrechte Schlammschlacht. Kürzlich wurde bekannt, dass die beiden Hobbyboxer bald bei dem Promi-Boxevent Fame Fighting gegeneinander antreten werden. Gegenüber Promiflash schätzt Patrick nun seine Chancen ein!

Promiflash trifft den Schauspieler auf der Halloweenparty von Denise Merten (33) im Hogarts und hakt nach, ob er Jakub für einen ebenbürtigen Gegner hält. "Ich glaube nicht ganz. Also vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Er ist Fußballer, also so gesehen muss er Ausdauer haben und gut auf den Füßen sein. Rein physisch, von der Statur her, bin ich ihm schon etwas überlegen", erklärt er. Um den Kampf überhaupt antreten zu dürfen, habe er jedoch neun Kilo abnehmen müssen: "Man merkt es natürlich auch am Energielevel, wenn man so stark im Kaloriendefizit ist." Er versuche dem Kampf dennoch locker entgegenzusehen.

Erst vor wenigen Wochen brachte Kate ein wenig Licht ins Dunkel und erklärte die aktuelle Situation zwischen dem Dreiergespann. So lerne sie Patrick zurzeit intensiv kennen – stehe aber dennoch auch weiterhin mit ihrem Ex in Kontakt. "Es ist kompliziert, es ist mit beiden kompliziert", betonte das Reality-Sternchen damals im Gespräch mit Promiflash.

