Läuft was mit Patrick Fabian? Kate Merlan klärt endlich auf!

Sie spricht Klartext! Kate Merlan (36) macht kein Geheimnis aus ihrem Liebesleben. Im September 2022 hatten sie und ihr Noch-Ehemann Jakub Jarecki (28) ihre Trennung bekannt gegeben. Daraufhin folgte ihre Teilnahme an der Show Prominent getrennt und eigentlich schienen sich die beiden wieder anzunähern. Laut der Tattooliebhaberin habe der Fußballer aber alles wieder kaputtgemacht. Also vergnügte sie sich mit dem BTN-Star Patrick Fabian (36). Wie ist der aktuelle Stand bei Kate und dem Muskelmann?

"Ich bin jetzt in Berlin, man trifft sich ab und zu, wir haben Kontakt natürlich – noch ja, wir werden sehen", erklärt sie gegenüber Promiflash. Eine Beziehung führen sie also nicht, scheinen sich aber intensiv kennenzulernen. Die Zeit werde zeigen, was daraus entsteht, betont Kate weiter. Jedoch ist Patrick nicht der einzige Mann in ihrem Leben.

Auch mit ihrem Ex steht sie noch in Kontakt! "Es ist kompliziert, es ist mit beiden kompliziert", führt sie im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Vor einigen Wochen hatten Knutschbilder der beiden die Runde gemacht – Jakub reagierte darauf nicht wirklich begeistert: "Die zwei Turteltauben kennen sich auch schon etwas länger – schon seit ein paar Jahren. Der war bei den SixxPaxx." Ihre Shows habe sie früher öfter mal besucht.

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Star

Instagram / katemerlan Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan, TV-Bekanntheiten

