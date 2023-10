Schläft Leano etwa bei Laura und Pietro Lombardi im Bett?

Wie sind die Schlafplätze in der Familie verteilt? Laura Maria Rypa (27) und ihr Liebster Pietro Lombardi (31) sind Anfang dieses Jahres Eltern geworden. Im Januar erblickte ihr Sohn Leano Romeo das Licht der Welt. Seitdem teilt die Influencerin auch jede Menge Mama-Content im Netz – das Gesicht ihres Babys zeigt sie allerdings nie. Der Kleine kommt aber wohl etwas mehr nach seiner Mutter. Nun klärt Laura auch über die Schlafsituation im Hause Lombardi auf.

In einer Instagram-Fragerunde wurde die Beauty nämlich von einem Fan gefragt, ob ihr Sohn bei ihnen mit im Bett schläft. "Leano bekommt aktuell oben seine Zähne und ist abends immer etwas unruhiger als sonst. Er will auch nicht mehr so einschlafen, wie er es eigentlich gewohnt ist", erklärte die frisch gebackene Mama. Momentan schlafe er erst ein, wenn er auf ihrer Brust liege. "Nach einer Zeit lege ich ihn in sein Bettchen. Er braucht aktuell sehr viel Zuneigung und Liebe", fügte sie abschließend hinzu.

Pietro hat bereits einen Sohn aus seiner früheren Beziehung mit Sarah Engels (31). Seine beiden Jungs sind sein ganzer Stolz! Zuletzt teilte der Sänger einen süßen Schnappschuss auf Instagram. "Mein Glück", schrieb er dazu. Auf dem Bild trägt er seine beiden Söhne, die von hinten zu sehen sind.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

