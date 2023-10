"Selling Sunset"-Beauty Heather Rae leidet an Hashimoto

Sie spricht offen über ihre Krankheit! Heather Rae El Moussa (36) ist vor allem durch die beliebte Netflix-Serie Selling Sunset bekannt. Zuletzt sorgte sie aber auch für schöne Schlagzeilen aus ihrem Privatleben. Die Beauty und ihr Mann Tarek El Moussa (42) wurden Anfang des Jahres Eltern eines Sohnes. Doch nun überrascht die US-Amerikanerin mit einer unschönen Nachricht ihre Fans: Heather macht ihre Hashimoto-Erkrankung öffentlich!

Bereits seit Anfang des Jahres habe die 36-Jährige Symptome – im Interview mit "Today" verrät Heather nun, wie sie sich damals gefühlt hat. "Ich weiß noch, wie ich zu meiner Assistentin sagte: 'Ich fühle mich, als wäre ich tot'", erzählt die Blondine ganz unverblümt im Interview und fügt hinzu: "Mein Gehirn war so müde. Mein Körper war so müde. Ich war die ganze Zeit über erschöpft, und kein noch so großer Schlaf konnte es besser machen."

Sie habe es anfangs noch auf das sogenannte Baby-Brain geschoben. "Ich dachte mir: 'Ich bin wahrscheinlich nur benebelt, weil ich ein Mutterhirn habe'", erinnert sich Heather. Erst als sie Veränderungen an ihrer Muttermilch bemerkte, ging sie zum Arzt und dieser diagnostizierte ihr die Hashimoto-Krankheit – ausgelöst durch die Schwangerschaft.

Getty Images Heather Rea und Tarek El Moussa, 2022

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im April 2023

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa mit ihrem Sohn

