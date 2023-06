Leidet Heather Rae Young und Tareks Liebe unterm Elternsein?

Da kann es wohl auch schon mal zu Spannungen kommen! Heather Rae Young (35) durfte Anfang des Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Mann Tarek El Moussa (41) bekam sie den kleinen Tristan. Seitdem teilt die Selling Sunset-Bekanntheit immer wieder niedliche Einblicke in ihr neues Leben als Mama im Netz. Doch ihre Elternschaft birgt offenbar auch Schattenseiten – leidet etwa Heather und Tareks Beziehung?

"Es kann eine Herausforderung für die Beziehung sein, weil man so sehr auf das Baby fokussiert ist", gibt die Maklerin gegenüber Us Weekly offen zu. Doch ihr Liebster habe viel Verständnis und die beiden seien sehr gut in ihrer Kommunikation. "Wir sind wirklich Seelenverwandte", erklärt die Beauty. Für Heather sei es zudem schwer, sich auch bloß für kurze Zeit von ihrem kleinen Tristan zu trennen. Denn für sie steht bloß eines im Vordergrund: "Ich liebe es, Mutter zu sein."

Mittlerweile ist Tristan schon seit rund fünf Monaten auf der Welt. Zu Anfang hatte der Kleine jedoch einige Probleme. "Tristan hatte ein Zungenbändchen, ein Wangenbändchen, ein Lippenbändchen und Gelbsucht, was alles sehr früh erkannt wurde", berichtete Heather auf Instagram. Mittlerweile sei das meiste jedoch wieder behoben.

Getty Images Heather Rea Young und Tarek El Moussa, 2022

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young mit ihrem Sohn im Februar 2023

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im Februar 2023

