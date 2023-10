55 Pillen pro Tag: So schlimm war Matthew Perrys Drogensucht

Aus dieser Teufelsspirale kam er wohl nie heraus! Vor wenigen Stunden machten schreckliche Nachrichten die Runde: Matthew Perry ist im Alter von gerade einmal 54 Jahren gestorben. Berichten zufolge soll der Schauspieler in seinem Whirlpool ertrunken sein. Drogen sollen aber keine Rolle gespielt haben. Doch wie sehr Schmerzmittel, Pillen und Alkohol das Leben des verstorbenen Friends-Stars beeinflusst haben, zeigt euch Promiflash einmal auf!

Bereits in einem früheren Interview mit ABC sprach der Chandler-Bing-Darsteller offen über seine dramatische Drogenvergangenheit. "An Sonntagen ging ich zu Besichtigungsterminen und ging in die Badezimmer der Häuser, um zu sehen, welche Pillen sie dort hatten und um sie dann zu stehlen", erzählte Matthew unverblümt. Auf dem Höhepunkt seiner Sucht habe der Hollywoodstar 55 Pillen pro Tag genommen. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles...

Denn Matthew besuchte etwa 15 Mal eine Entzugsklinik, war bei über 6.000 Treffen der Anonymen Alkoholiker und brauchte in seinem Leben zwölf lebensrettende Operationen. Wie Daily Mail berichtet, hatte der Schauspieler auch zwei Nahtoderfahrungen und fiel einmal für zwei Wochen ins Koma. Um wieder clean zu werden, habe der "Friends"-Liebling eigenen Angaben zufolge rund neun Millionen Dollar ausgegeben.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, 2001

Anzeige

Getty Images Matthew Perry im Mai 2006

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de