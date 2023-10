Top oder Flop? Justin Bieber als Taucher auf Halloweenparty

Was hat sich Justin Bieber (29) dabei schon wieder gedacht? In den vergangenen Monaten sorgte der Sänger immer wieder mit seinen Outfits für Aufsehen. Erst im August launchte seine Frau Hailey Bieber (26) eine neue Produktlinie ihrer eigenen Kosmetikmarke. Doch während die Beauty an diesem besonderen Tag in einem roten Minikleid strahlte, erschien ihr Liebster in einem merkwürdigen Schlabberlook. Nun war Justin als Gast auf einer Halloweenparty – doch sein Kostüm war alles andere als gruselig!

In diesem Jahr luden Cindy Crawford (57) und ihre Tochter Kaia Gerber (22) zu ihrer Annual Casamigos Halloween Party ein – der 29-Jährige schien sich sein Kostüm aber erst in letzter Minute ausgedacht zu haben: Mit Taucherbrille und -flossen mischte sich Justin unter die Partygäste. Na, was wohl seine Frau Hailey zu dieser Verkleidung sagt?

Während Justin mit seinem Kostüm ziemlich aus der Reihe tanzte, gaben sich Cindy, Kaia und Co. hingegen mehr Mühe: Das Model verkleidete sich als Sandy aus dem kultigen Film "Grease", während ihr Nachwuchs als Modeikone Edie Sedgwick erschien. Megan Fox (37) und ihr Partner Machine Gun Kelly (33) ließen sich wiederum von dem Film "Kill Bill" inspirieren.

ActionPress Justin und Hailey Bieber, August 2023

Getty Images Finneas O'Connell und Justin Bieber auf der Annual Casamigos Halloween Party 2023

Getty Images Austin Butler, Kaia Gerber, Cindy Crawford, Presley Gerber und Rande Gerber

