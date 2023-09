Hailey Bieber ist genervt von Justins kindischem Verhalten

Hat Hailey Bieber (26) die Schnauze voll? Erst vor zwei Wochen feierten Hailey und Justin Bieber (29) ihren fünften Hochzeitstag. Immer wieder kommen jedoch Gerüchte auf, dass es bei den beiden nicht so gut läuft und Hailey nicht mehr so happy ist. Als sie kürzlich einen großen Launch ihrer Marke feierte, griff Justin voll daneben, als er in einem abgeranzten Schlabberlook zu dem schicken Event kam. Langsam soll Hailey dieses Verhalten von Justin nerven.

Wie ein Insider gegenüber National Enquirer erklärt, gehe Hailey das kindische Verhalten des Sängers auf den Keks. "Er benimmt sich die ganze Zeit wie ein anhängliches Kind und sie muss sich ständig für ihn entschuldigen und versuchen, ihn dazu zu bringen, sich wie ein Erwachsener zu verhalten", führt der Informant aus. Außerdem habe sich das Model von seinem Verhalten auf ihrer Launch-Party "gedemütigt" gefühlt.

Damals schlug Hailey nämlich in einem schicken roten Kleid mit Heels und passenden Accessoires auf – während ihr Ehemann ins komplette Gegenteil schlug: Justin kam nämlich in einem grauen Jogginganzug mit Crocs und Socken – auf seine Kapuze setzte er sich auch noch eine rosa Cap. Das Netz amüsierte sich köstlich über das ungleiche Paar: "Du siehst wunderschön aus! Aber Girl, warum sah dein Mann aus, als würde er sich mit einem Kater einen Kaffee holen?", kommentierte jemand Haileys Instagram-Post.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

MEGA Justin Bieber bei Haileys Launch-Event

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, August 2023

