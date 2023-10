Dank Welttournee: Taylor Swift ist offiziell Milliardärin!

Bei ihr klingeln ordentlich die Kassen! Mit ihrer Musik begeistert Taylor Swift (33) Millionen von Menschen. Im Rahmen ihrer aktuellen "The Eras"-Tour füllt die Sängerin somit einige der größten Stadien der Welt. Das macht sich auch auf dem Konto der "You Belong With Me"-Interpretin bemerkbar. Insgesamt waren die bisherigen Tour-Einnahmen sogar so hoch, dass sich Taylor nun offiziell als Milliardärin bezeichnen kann!

Laut einer Analyse von Bloomberg News beläuft sich das Vermögen der Musikerin aktuell auf sagenhafte 1,1 Milliarden US-Dollar. Ihr Reichtum soll sich vor allem aus ihrer Diskografie, Streaming-Verträgen, Merchandise und dem Verkauf von Konzertkarten zusammensetzen. Alleine der US-Abschnitt der "The Eras"-Tour soll dieses Jahr 4,3 Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt der USA beigetragen haben. Damit ist Taylor eine der wenigen Künstler, die fast ausschließlich durch ihre Musik zu Milliardären wurden.

Aktuell scheint es für die US-Amerikanerin richtig rundzulaufen. Neben ihrem finanziellen Erfolg scheint Taylor auch privat ihr Glück gefunden zu haben. Aktuell soll sie den NFL-Star Travis Kelce (34) daten. Immer wieder werden die beiden Händchen haltend gesichtet.

Taylor Swift, Sängerin

Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

Taylor Swift, 2023

