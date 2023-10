Hand in Hand! Ist Taylor Swift und Travis' Liebe offiziell?

Ist das die offizielle Bestätigung ihrer Beziehung? Schon seit Wochen sorgen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) für süße Gerüchte: Die Musikerin und der Footballstar sollen ein Paar sein – darauf hatten unter anderem die zahlreichen Besuche der Sängerin bei den Spielen des Sportlers hingewiesen. Zuletzt gab es dann erste Bilder der beiden Hand in Hand. Jetzt zeigen sich Taylor und Travis erneut ganz verliebt – machen sie ihre Liebe damit publik?

Auf aktuellen Fotos sind den Turteltauben ihre romantischen Gefühle anzusehen: Händchen haltend schlendern die Blondine und der Hottie darauf durch New York. Beim Einsteigen ins Auto hält Travis zudem schützend die Hand hinter Taylors Rücken – sein Grinsen spricht dabei Bände. Wie Daily Mail berichtet, besuchten die beiden am Sonntag das Promirestaurant The Waverly Inn in New York.

Für Taylor könnte es aktuell wohl nicht besser laufen: Die "Bad Blood"-Interpretin ist schließlich nicht nur neu verliebt, sondern auch ein echter Kinostar. Ihr Tourfilm "The Eras Tour" war Ende vergangener Woche eingeschlagen wie eine Bombe und hatte Millionen von Zuschauern in die Lichtspielhäuser gelockt.

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

