Darum startet "Bauer sucht Frau" mit drei Singles weniger

Warum mussten drei Singles den Bauer sucht Frau-Cast verlassen? In wenigen Wochen startet die 18. Staffel der beliebten Kuppelshow, in der die Moderatorin einsamen Bauern zu ihrem Liebesglück verhilft. In diesem Jahr sind zwölf Singles mit dabei – doch eigentlich waren 15 vorgestellt worden: Philipp, Henrik und Alexandra werden nicht mehr zu sehen sein. Nun gibt es eine Erklärung dafür!

"Bereits seit der ersten Staffel von 'Bauer sucht Frau' sowie Bauer sucht Frau International stellen sich mehr Bäuerinnen und Bauern vor, als ausgestrahlt werden", heißt es in einem Statement von RTL. Die Gründe dafür seien vielfältig und entweder produktionstechnischer oder persönlicher Natur: "Zum Beispiel, dass die Bewerber:innen den Landwirt:innen nicht zusagen oder sie in der Zwischenzeit schon eine:n neue:n Partner:in gefunden haben."

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass auch bei "Bauer sucht Frau International" ein Teilnehmer aus dem Cast gestrichen wurde. Isidor musste allerdings aus einem anderen Grund gehen. "Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung haben wir ihn noch vor dem Hofwochendreh aus der Produktion genommen", hatte eine RTL-Sprecherin diesbezüglich gegenüber T-Online erklärt.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Philipp

RTL Inka Bause, Moderatorin

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" 2023

