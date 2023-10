Das trug Victoria bei zweitem Jawort mit David Beckham!

An diesen Tag erinnert sie sich gern zurück! David (48) und Victoria Beckham (49) sind seit 1999 verheiratet. Zusammen haben die beiden schon einiges erlebt – vor allem die Affärengerüchte rund um den Kicker haben das Paar noch mehr zusammengeschweißt. So sehr, dass sich die zwei 2006 erneut das Jawort gaben. Im Netz erinnert sich Victoria nun daran, wie romantisch ihr Trip nach der zweiten Hochzeit war!

Via Instagram teilt die Designerin ein bisher unveröffentlichtes Bild von sich, das kurz nach der zweiten Trauung entstanden ist. Dazu schreibt sie: "2006 haben wir unser Ehegelübde erneuert. Ich habe dabei ein Roberto Cavalli Kleid getragen und wir hatten überstürzte 24 Stunden in Paris." Und von dieser Überraschung hatte Posh damals überhaupt keine Ahnung gehabt...

In einem Insta-Clip erklärt sie nämlich, dass die zweite Eheschließung komplett David zuzuschreiben ist. "Es war das Romantischste, was er je getan hat", erzählt die Designerin und fügt hinzu: "Und dann ging es zurück zum Flughafen, wir stiegen wieder ins Flugzeug, ich hatte keine Ahnung, wohin wir wieder fliegen, und wir landeten in Paris."

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2006

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham, Mai 2003

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de