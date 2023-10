Friede bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Yasemin & Jochen?

Finden sie doch wieder zueinander? Bei Hochzeit auf den ersten Blick versprachen sich Yasemin und Jochen vor dem Traualtar einander. Jedoch mit einer Besonderheit: Die Saarländerin und der Polizeikommissar hatten sich erst am Tag ihrer Hochzeit kennengelernt. Doch schien die Blondine wenig angetan von ihrem Gegenüber – was sich auch in den Flitterwochen bestätigte. In der sechsten Folge nähern sie die beiden jedoch wieder an. Geben Yasemin und Jochen ihrer Ehe noch mal eine Chance?

Die 31-Jährige lädt ihren Ehemann auf einen Drink ein, nachdem sie aus der gemeinsamen Villa ausgezogen war. Das Gespräch der beiden scheint dabei die Wogen etwas zu glätten. "Es war entspannter. Man hatte nicht dieses gezwungene, sondern es war ganz normal", meint Yasemin daraufhin. Und auch Jochen ist guter Dinge: "Sie war deutlich kommunikativer." Dennoch sehen die beiden vorerst keine große Liebesgeschichte in ihrer Zukunft. "Es war ein rein freundschaftliches Gespräch. Es hat auf Beziehungsebene [...] erst mal nichts geändert", erklärt der Saarländer. Deswegen zieht sich Jochen nach dem Gespräch auch wieder auf sein Zimmer zurück.

Obwohl sich die beiden anschließend darauf einigen, die ersten Tage zu Hause getrennt voneinander zu verbringen, wollen sie ihrer Ehe weiterhin eine reale Chance geben. Auch ein weiteres Treffen stehe bereits in Planung. Dennoch betont Jochen auch: "Es muss von beiden Seiten noch viel Positives passieren."

Sat. 1 Jochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat. 1 Yasemin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat. 1 Jochen und Yasemin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

