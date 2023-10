"Gentleman": Das fand Cathy Lugner an Ex-Mann Richard sexy

Eine Sache fand Cathy Lugner (33) an ihrem Ex total anziehend! Das Erotikmodel und der österreichische Baulöwe Richard Lugner (91) hatten 2014 geheiratet. Die Ehe hielt aber nicht lange: Nur zwei Jahre später war schon wieder alles aus und vorbei. Heute hat das Ex-Paar kein gutes Verhältnis mehr. Im Promiflash-Interview erinnert sich die Blondine aber an die vergangene Zeit zurück: Das fand Cathy damals an ihrem Richard sexy.

"Ein toller Mann, hält die Tür auf, bringt Blumen mit, ist ein Gentleman, hat super viel im Leben erreicht. Klar ist das auch sexy irgendwo", plaudert die 33-Jährige gegenüber Promiflash aus. Cathy habe ihrem Mann gefallen wollen, doch irgendwann eingesehen, dass es einfach nicht passt. "Würde ich heute nicht mehr machen", macht sie deutlich.

Schließlich habe die Influencerin aus einem bestimmten Grund die Reißleine gezogen: "Ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln." Cathy hatte während der Ehe mit Richard geplant, sich selbstständig zu machen und dementsprechend auf seine Unterstützung und Expertise gehofft. Doch der heute 91-Jährige hielt sie davon ab. "Ach, nein, das brauchst du nicht. Wenn ich tot bin, wirst du sowieso stinkreich sein", soll er gesagt haben. "Ich selbst war einfach nicht mehr ich selbst", so die Blondine abschließend.

Getty Images Cathy und Richard Lugner

ActionPress Cathy und Richard Lugner

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Februar 2021

