Nach Kate: Auch den Dänen-Royals wird Photoshop vorgeworfen!

Die Fans der dänischen Royals habe einen Verdacht. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Palast das erste offizielle Porträt von König Frederik X. (55) und Königin Mary (52). Doch nun vermuten ihre Unterstützer, dass auch dieses Bild gephotoshoppt wurde. "Es sieht so aus, als sei die Königin Mary in das Foto von Fred eingefügt worden. Die Handhaltung ist identisch" oder "Sie hat so viel Spannung! Sind sie überhaupt zusammen in einem Raum, es sieht aus wie eine Montage", fragen sich nur zwei Fans auf Instagram.

Warum die Anhänger von Mary und Co. vor allem Photoshop vermuten? Seit Monaten heißt es, dass es zwischen Frederik und seiner Gattin kriseln soll. Angeblich soll der dänische Regent eine Affäre mit der mexikanischen Schauspielerin Genevieve Casanova (47) gehabt haben. Wohl auch deswegen gibt es die Theorie, dass das Königspaar separat abgelichtet wurde und man sie für die finale Aufnahme zusammenschnitt. Doch das dänische Königshaus will die Gerüchte nicht allzu lange so stehen lassen. Prompt reagierten sie und erklärten laut Daily Mail: "Das offizielle Gala-Porträt des Königshauses wurde nicht manipuliert."

Im Gegensatz zu dem britischen Königshaus ist bei den Dänen bekannt, dass sie ihre Fotos bearbeiten. Ein sehr aktuelles Beispiel ist hier das Geburtstagsporträt der Zwillinge Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13). Der Schnappschuss war eine Montage – die beiden wurden aus einem älteren Familienporträt herausgeschnitten und dann in einem neuen Schnappschuss zusammengesetzt.

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark im November 2023

Getty Images König Frederik und Königin Mary von mit ihren Kindern Christian, Isabella, Vincent und Josephine

