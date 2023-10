Interesse an Matthew Perrys Tod: Bruce Willis' Frau entsetzt

Emma Heming Willis (45) wünscht sich für ihren alten Bekannten nur eines: Ruhe in Frieden! Der plötzliche Tod des 54-jährigen Serienstars Matthew Perry (✝54) schockierte die Welt. In den Medien nimmt die Berichterstattung überhand – Statements, Obduktionsberichte und Vermutungen überschütten die Leser mit Details über sein Ableben. Der Ehefrau von Bruce Willis (68) scheint das jedoch gar nicht zu gefallen. Emma gibt zu: Sie kann den Aufriss um Matthews Tod nicht verstehen!

Nachdem sich einige Stars via Instagram mit netten Worten von ihrem Freund verabschiedet hatten, äußert sich Emma auf eine andere Art zum Lebensende des Schauspielers. "Ich brauche den Notruf nicht zu hören, ich brauche den Autopsiebericht nicht zu kennen. Warum? Weil es mich absolut nichts angeht. Das Maß an Schaulust und Anspruchsdenken ist furchtbar und ich werde es nie verstehen", erklärt das Model in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Lasst diesen Mann in Frieden ruhen und zeigt etwas Respekt." Familie und Freunde des einstigen Filmkollegen ihres Mannes sollen die Möglichkeit bekommen, "ohne diesen Lärm zu trauern".

Rumer Willis (35), die Tochter von Bruce und seiner vorherigen Gattin Demi Moore (60), durfte den Friends-Darsteller mal persönlich kennenlernen. "Als ich mal als Kind am Set mit meinem Vater und ihm war [...], war er so nett und lustig und süß zu mir und meinen Schwestern", äußerte sie sich im Netz zum Tod des 54-Jährigen.

