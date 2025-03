16. Hochzeitstag: Emma schwärmt von Ehemann Bruce Willis

Emma Heming (46) hat ihrem Ehemann Bruce Willis (70) anlässlich ihres 16. Hochzeitstags eine rührende Liebeserklärung gewidmet. Auf Instagram teilte die frühere Schauspielerin ein emotionales Foto des Paares, das sie an glückliche Zeiten erinnert, und schrieb dazu: "Heute sind es 16 Jahre mit der Liebe meines Lebens. Wir haben monumentale Höhen und verheerende Tiefen erlebt und dennoch etwas Zeitloses geschaffen." Emma betonte, wie dankbar sie für jede einzelne gemeinsame Lebensphase sei – und für die Kapitel, die noch kommen sollen. Das Paar hatte sich am 21. März 2009 auf den Turks- und Caicosinseln das Jawort gegeben und lebt seitdem in einer Patchworkfamilie mit den gemeinsamen Töchtern Mabel (12) und Evelyn (10).

Bruce, der mit seiner Karriere als Actionstar unter anderem durch die "Stirb langsam"-Reihe weltbekannt wurde, zog sich 2022 nach einer Aphasie-Diagnose vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Im Februar vergangenen Jahres gab seine Familie dann bekannt, dass bei ihm auch frontotemporale Demenz diagnostiziert worden sei – eine Erkrankung, die seine kommunikativen Fähigkeiten und das tägliche Leben stark einschränke. Emma verwendet ihre Plattform regelmäßig, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und den Fans trotz schwerer Zeiten Einblicke in das gemeinsame Leben mit Bruce zu gewähren. Erst vor wenigen Tagen teilte sie zu seinem 70. Geburtstag ein Bild, auf dem er lächelnd eine Daumen-hoch-Geste zeigt, und forderte seine Anhänger dazu auf, ihm "alle Liebe" zu schicken.

Die Liebe in der Familie von Bruce und Emma scheint unerschütterlich zu sein. Neben den gemeinsamen Töchtern stehen auch Bruce' Kinder aus seiner ersten Ehe mit Demi Moore (62) – Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31) – regelmäßig unterstützend hinter ihm. Die beiden Frauen haben über die Jahre ein freundschaftliches Verhältnis zueinander aufgebaut. Demi gratulierte ihrem Ex ebenfalls mit einer rührenden Hommage im Netz zum Geburtstag. Emma betonte schon früher in Interviews, wie wichtig die familiäre Bindung für den Schauspieler sei.

Bruce Willis, Schauspieler

Demi Moore und Bruce Willis

