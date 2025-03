"Unser Anker": Emma schwärmt von ihrem Mann Bruce Willis

Der Geburtstag von Bruce Willis (70) fällt in diesem Jahr etwas kleiner aus als früher. Der Schauspieler bekam im Jahr 2022 die verheerende Diagnose Demenz. Seine Ehefrau Emma Heming (46) erklärte nun im Interview mit der Bild, wie ihr Mann seinen Ehrentag dieses Jahr verbringt: "Wir sind so dankbar für ihn und werden seinen 70. Geburtstag so feiern, wie es ihm am besten gerecht wird – mit Wärme, Wertschätzung, Freude und viel Liebe." Die gesamte Patchworkfamilie sei sehr dankbar für Bruce. "Für unsere Töchter und mich ist er unser Herz, unser Anker und unser größter Lehrer, wenn es darum geht, ein erfülltes Leben zu führen und tief zu lieben", schwärmte das Model.

Insgesamt hat Bruce fünf Töchter. Aus seiner Ehe mit Demi Moore (62) gingen Rumer (36), Scout LaRue (33) und Tallulah (31) hervor, die allesamt erwachsen sind. Mit Emma hat der Actionheld außerdem die zwei Schulkinder Mabel (12) und Evelyn (10). Für die Familie ist es gerade aufgrund von Bruce' Gesundheitszustand ein Glück, dass sich alle Beteiligten gut verstehen. "Ich bin so dankbar. Ich glaube, das Schönste an der Beziehung meiner Eltern ist, dass sie immer noch Liebe und Unterstützung füreinander haben", machte Rumer im vergangenen Herbst gegenüber People deutlich.

Die Frontotemporale Demenz wurde bei Bruce erst nach einiger Zeit diagnostiziert. Wie Emma im Gespräch mit Town & Country berichtete, hatten sie die Symptome zunächst ignoriert. "Bruce hat schon immer gestottert, aber er hat es gut verbergen können. [...] Als sich seine Sprache veränderte, dachten wir, es sei einfach Teil seines Stotterns, es sei einfach Bruce", offenbarte die 46-Jährige.

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, Ehepartner

