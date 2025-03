Emma Heming-Willis würdigt Betsy Arakawas (†63) Stärke

Emma Heming-Willis (46), die Ehefrau von Schauspieler Bruce Willis (69), hat in einem emotionalen Instagram-Beitrag ihr Mitgefühl für Betsy Arakawa – die kürzlich verstorbene Frau von Gene Hackman (✝95) – zum Ausdruck gebracht. Die beiden wurden nebst einem der Familienhunde leblos in ihrem Haus aufgefunden. Die 65-jährige Betsy soll Berichten zufolge etwa eine Woche vor ihrem Ehemann verstorben sein, der möglicherweise aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz nicht realisierte, dass seine Frau über Tage hinweg tot im Badezimmer lag. Emma, die seit mehreren Jahren ihren ebenfalls an Demenz erkrankten Mann pflegt, würdigte nun Betsys Stärke, die sie bei der Betreuung ihres Mannes bewiesen habe. Die Gesamtsituation bezeichnete das Model als "herzzerreißend".

Emma schilderte in ihrem Video, dass sie selbst täglich mit vielfältigen Belastungen konfrontiert sei, seit bei ihrem Mann Bruce zunächst eine Sprachstörung und 2023 schließlich eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Dabei habe sie realisiert, dass es von großer Bedeutung sei, Unterstützung von der Gesellschaft zu erhalten. "Auch pflegende Angehörige brauchen hin und wieder Hilfe", erklärte Emma und betonte, dass bei einigen Menschen ein Missverständnis vorliege: "Viele denken, dass Pflegende wunderbar klarkämen und alles im Griff hätten. Das würde ich so nicht unterschreiben."

Das Leben der Familie Willis hat sich seit der Erkrankung des Schauspielers grundlegend verändert, doch der Zusammenhalt bleibt offenbar stark. Neben Emma seien auch Bruces Ex-Frau – Schauspielerin Demi Moore (62) – und ihre gemeinsamen Kinder Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31) oft an seiner Seite. Besonders Rumer, die erst vor Kurzem Mutter wurde, lege laut Mirror großen Wert darauf, dass ihre Tochter Louetta möglichst viel Zeit mit Bruce verbringe. So wolle sie ihr noch einige schöne Erinnerungen an ihren berühmten Großvater schenken.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, 2019

