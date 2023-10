Joey King und Steven Piet knutschen in den Flitterwochen!

Sie teilt verliebte Einblicke in die Flitterwochen! Joey King (24) und Steven Piet hatten ihre Beziehung vor rund vier Jahren öffentlich gemacht. Im vergangenen Jahr verlobten sich die Schauspielerin und der Regisseur. Vor kurzem war es dann endlich so weit: Auf der spanischen Insel Mallorca gaben sich die Turteltauben ganz romantisch das Jawort. In den Flitterwochen lässt es sich das Paar jetzt richtig gut gehen: Joey und Steven turteln total verliebt.

Auf Instagram postet die "Kissing Booth"-Darstellerin ein Video ihrer Hochzeitsreise. Dazu schreibt sie: "Momente aus meinen Flitterwochen". Das frisch verheiratete Paar verbringt eine traumhaft schöne Zeit in Italien. Dort besuchen sie Sehenswürdigkeiten und lassen sich das lokale Essen richtig schmecken. Das Highlight des Clips ist eine romantische Bootsfahrt: Joey und ihr Steven küssen sich ganz romantisch auf dem Wasser.

Wie hat sich das Paar kennengelernt? Die beiden trafen während der Dreharbeiten für die Serie "The Act" aufeinander und entwickelten schnell eine Freundschaft. "Wir haben so gut zusammengearbeitet", erinnert sich die 24-Jährige im Interview mit Vogue. Die Beauty habe sich schließlich verknallt. "Ich fasste den Mut und nahm ihn zur Seite, um ihm zu sagen, was ich empfinde. Es war die beste Entscheidung meines Lebens", plauderte sie aus.

Joey King, Schauspielerin

Joey King, Schauspielerin

Joey King und ihr Mann Steven Piet

