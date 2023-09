So haben sich Joey King und ihr Steven Piet kennengelernt

Joey King (24) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Schauspielerin und Steven Piet machten vor vier Jahren ihre Beziehung öffentlich. Im vergangenen Jahr wagten sie dann den nächsten Schritt und verlobten sich. Vor Kurzem war es auch endlich so weit: Die beiden gaben sich auf der spanischen Insel Mallorca vor einer traumhaften Kulisse das Jawort. Doch wie haben sich Joey und Piet eigentlich kennengelernt?

Die "Kissing Booth"-Bekanntheit und der Regisseur haben sich während der Dreharbeiten für die Serie "The Act" kennengelernt und schnell eine Freundschaft entwickelt. "Wir haben so gut zusammengearbeitet", erinnert sich die 24-Jährige im Interview mit Vogue daran zurück. Sie habe sich während des Drehs in Steven verknallt, allerdings habe sie erst bis zur Abschlussparty gewartet, um ihn um ein Date zu bitten. "Ich fasste den Mut und nahm ihn zur Seite, um ihm zu sagen, was ich empfinde. Es war die beste Entscheidung meines Lebens", plaudert sie aus.

Auch über den Antrag rückt Joey Details raus. An ihrem dritten Jahrestag haben sie einen romantischen Spaziergang gemacht. "Wir hielten an, um ein paar Fotos zu machen. Und ehe ich mich versah, zerrte es an meiner Jacke. Ich drehte mich um, und Steven war auf einem Knie. Er sagte einige der schönsten Dinge, und wir weinten beide", schildert die Schauspielerin.

Getty Images Joey King, Schauspielerin

Instagram / joeyking Joey King und ihr Mann Steven Piet

Instagram / joeyking Steven Piet und Schauspielerin Joey King im Juli 2022

