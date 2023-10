Matthew Perry hätte alles getan, um Drogensucht zu entkommen

Er wollte den Drogen den Kampf ansagen! Am Wochenende starb Matthew Perry im Alter von 54 Jahren. Berichten zufolge soll der Friends-Star leblos in seinem Whirlpool aufgefunden worden sein. Drogen sollen nicht im Spiel gewesen sein. Während seiner Zeit am Set der beliebten Sitcom litt er aber sehr an einer Drogen- und Alkoholsucht. Diese Zeit habe ihn sehr mitgenommen: Matthew hätte alles getan, um seine Drogensucht loszuwerden.

"Die Tatsache, dass ich all das aufgeben würde, um diese Krankheit nicht zu haben, ist wahr", sagte er im vergangenen Jahr gegenüber People. Ruhm und Reichtum hätte er sofort eingetauscht, um den Drogen den Rücken zu kehren. "Ich würde alles eintauschen", lauteten seine deutlichen Worte.

Vor über 20 Jahren hatte er den Drogen schon einmal den Kampf angesagt. In einem Interview mit der New York Times sagte er damals: "Ich bin nicht nüchtern geworden, weil ich Lust dazu hatte. Ich wurde nüchtern, weil ich Angst hatte, dass ich am nächsten Tag sterben würde." Um das zu schaffen, habe der Schauspieler professionelle Hilfe benötigt.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry im Juli 2005

