Prinzessin Kate litt nach Prinz Harrys Oprah-Interview sehr

Dieses Interview beschäftigte sie lange! Nachdem Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan (42) 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, schossen die beiden heftig gegen das britische Königshaus – so auch in einem Interview mit Oprah Winfrey (69). Unter anderem deuteten die beiden an, dass es vor Archies (4) Geburt im Palast Bedenken wegen seiner Hautfarbe gegeben hatte. Vor allem eine war von dem brisanten Interview sehr erschüttert: Harrys Schwägerin Prinzessin Kate (41)!

Das behauptet jetzt Judi James gegenüber Mirror: Laut der Körpersprache-Expertin sahen die 41-Jährige und Harrys Bruder Prinz William (41) kurz nach den Behauptungen "sehr traurig und nachdenklich aus". Vor allem Kate war während eines öffentlichen Ausflugs "nicht wiederzuerkennen". "Wir sind so daran gewöhnt, Kate mit einem 100-prozentig strahlenden Lächeln zu sehen, und sie sieht fast unkenntlich aus, wenn sie aufhört zu lächeln. Das ist nicht das, was wir von ihr erwarten. Über der Maske war nicht viel vom Lächeln der Augen zu sehen", so die Expertin.

Mittlerweile scheinen die Fronten so verhärtet, dass die Dreifachmama an einer Versöhnung mit Harry nicht mehr interessiert ist. "Es kommt ein Punkt, an dem man einfach akzeptieren muss, dass glückliche Familien kein Spiel sind, das jeder spielen kann", erklärte die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber OK!.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate im Mai 2017

