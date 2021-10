War das alles ein gerissener Plan von Prinz Harry (37)? Im März wurde das langersehnte Interview von Harry und Meghan (40) mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67) ausgestrahlt. Darin sprach das Paar unter anderem über seinen Ausstieg aus dem britischen Königshaus, die Schwangerschaft der einstigen Suits-Darstellerin und den Druck der Öffentlichkeit. Jetzt wurde bekannt, dass der Talk anscheinend schon seit mehreren Jahren in Planung war.

Der Enkel der Queen (95) soll Berichten zufolge bereits 2018 ein Meeting mit Oprah gehabt haben, in dem sie über ein mögliches gemeinsames Projekt gesprochen hätten. Jon Kamen, der Leiter der Produktionsfirma RadicalMedia, berichtete gegenüber dem Wall Street Journal, wie Harry und die Moderatorin bei ihrem Treffen über mentale Gesundheit sprachen und sich dazu entschieden, gemeinsam ein Format zu dieser Thematik zu entwickeln. Auch das große Interview mit der Talkshow-Ikone könnte zu dieser Zeit schon geplant worden sein. Haben die Sussexes also bereits vor ihrem offiziellen Exit aus dem britischen Königshaus angefangen, Pläne für ihre zukünftige Hollywoodkarriere zu schmieden? Erst im Mai wurde Harry und Oprahs TV-Serie "The Me You Can't See" veröffentlicht, und es sind bereits viele weitere Projekte in Planung.

Harry und Meghan sicherten sich seit ihrem Umzug in die USA mehrere riesige Deals mit Partnern wie Netflix und Spotify. Auf ihr neues Leben nach ihrem royalen Exit sind die beiden laut Insidern ziemlich stolz. In ihrem Buch "Harry und Meghan: Auf der Suche nach Freiheit" betonen die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand: "Die Errungenschaften sind ein weiteres Zeichen dafür, dass Meghan und Harry mit ihrem Rücktritt die richtige Entscheidung getroffen haben."

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Cardiff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de