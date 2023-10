Take-That-Star Howard Donald versteckte damalige Freundin

Er musste ein großes Geheimnis mit sich herumtragen. Howard Donald (55) gehört einer der erfolgreichsten Boybands aller Zeiten an: Take That. Besonders in der Anfangszeit brachte die Musikergruppe Scharen an Frauen auf der ganzen Welt zum Ausrasten. Eine Freundin war an der Seite der Jungs da natürlich nicht gerne gesehen. Diese Erfahrung musste leider auch Howards damalige Partnerin Marie-Christine machen.

Im Podcast "Take That: This Life" erinnerte sich der Sänger an diese Zeit zurück. "Als ich mit meiner Freundin am Haus ankam, setzte ich sie auf den Rücksitz, ließ sie sich zwischen den Sitzen ducken und legte eine Decke über sie", erzählte er. Howard plante sogar eine langfristige Lösung. "Ich dachte: 'Habe ich genug Geld, um einen Tunnel zu bauen, der durch die Wand geht und bis zum Parkplatz reicht?'", verriet er ehrlich. Im selben Zug richtete der Musiker nun auch eine Entschuldung an seine Ex: "Sorry, Christine, dass ich dich das durchmachen lassen musste."

Nach seiner Trennung fand er in Katie Halil erneut die Liebe. Der Sänger heiratete sie im Jahre 2015. Die beiden haben außerdem zwei gemeinsame Kinder. Howard hat zudem noch zwei weitere Kids, die vor dieser Ehe geboren wurden.

