Take-That-Trio will in Podcast Band-Geheimnisse verraten!

Take That ist in Plauderlaune! 1990 war die britische Pop-Gruppe gegründet worden. Damals hatte sich die Band aus Gary Barlow (52), Howard Donald (55), Mark Owen (51), Robbie Williams (49) und Jason Orange (53) zusammengesetzt. 1996 trennte sich die Band, feierte aber 2014 ihr Comeback. Aktuell ist Take That als Trio unterwegs – Jason verließ die Gruppe vor einigen Jahren, Robbie ist nur noch gelegentlich dabei. Nun dürfen die Fans sich aber freuen: Denn Gary, Howard und Mark starten einen fetzigen Podcast!

Take That kann auch Podcast! In der kommenden Woche wird die erste Folge von "This Life" erscheinen. Darin wollen Gary, Howard und Mark ihre Karrierehöhepunkte Revue passieren lassen. Zudem dürfen sich ihre Unterstützer auch über einige witzige Band-Geschichten freuen. "Es ist echt toll, dass wir uns zusammensetzen und einfach plaudern – auch über einige Dinge, über die wir vorher nie gesprochen haben", schwärmt das Trio, wie ein erster Trailer zeigt. Insgesamt sechs Podcastfolgen soll es geben.

1995 verließ Robbie Take That zumindest inoffiziell. Doch so richtig kommt der "Candy"-Intepret von der Band nicht los – hin und wieder nimmt er an Projekten teil. Doch warum stieg der Sänger damals eigentlich aus der Gruppe aus? "Ich glaube, ich war mitten in einem Nervenzusammenbruch, meinem ersten von vielen", erklärte er vergangenen Dezember bei BBC Radio 2.

Getty Images Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange und Robbie Williams, 2010

Getty Images Take That als Trio (v.l.n.r.: Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen)

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

