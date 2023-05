Nach sechs Jahren: Take That kündigt endlich neues Album an

Darauf haben Fans schon lange gewartet! Die Erfolgsband Take That aus den 1990er-Jahren bestätigte bereits im vergangenen Jahr ihre Planung für ein Comeback als Trio. Gary Barlow (52), Howard Donald (55) und Mark Owen (51) traten nun bei dem "Coronation Concert" für das frisch gekrönte Monarchenpaar im Windsor Park in England auf. Nach dem Konzert bestätigte die Band ihr Comeback: Sie sind für immer zurück und haben eine weitere große Neuigkeit.

In einem Interview mit BBC Radio 2 kündigen Take That ihr erstes Album nach sechs Jahren an. "Wir sind nach Savannah gefahren, um ein Album aufzunehmen. Wir sind nicht weit davon entfernt, fertig zu sein. Wir sind sehr aufgeregt, weil es auch für uns eine neue Richtung ist", erzählt Howard dem britischen Radiosender. Bereits im letzten Jahr, während ihrer Comeback-Planung, hat die Band begonnen, an neuen Songs zu schreiben.

Ihr großes Comeback werden die Sänger bei dem britischen Festival "BST Hyde Park" am 1. Juli 2023 feiern. Auf Instagram teilen sie ihren kommenden Auftritt mit. "Wir können es kaum erwarten wiederzukommen, wir sehen uns dort", betiteln Take That die Neuigkeit.

Anzeige

Getty Images Take That als Trio (v.l.n.r.: Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen)

Anzeige

Getty Images Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Take That performen bei dem Coronation Konzert in Windsor, England am 07. Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de