Take That sind wieder da! Seit ihrer Gründung war es für die Fans der Boygroup ein Wechselbad der Gefühle. Nach ihrem großen Comeback 2005 wurde es zwischenzeitlich wieder sehr still um Howard Donald (50), Gary Barlow (47), Mark Owen (46) und Jason Orange (48). Robbie Williams (44) hatte die Jungs schon in den 90er-Jahren zurückgelassen und sich auf seine Solokarriere konzentriert. Jason Orange nahm 2014 seinen Hut. Zu dritt sind die Sänger seitdem wieder gut unterwegs und kündigten jetzt sogar endlich eine neue Platte an.

"Wir bringen ein Greatest Hits Album raus, wir haben ein paar neue Songs und nächstes Jahr gehen wir auf Greatest Hits Tour", ließ Gary die Fans während eines Interviews mit Hits Radio nun wissen. So feiern die Musiker nämlich 2019 ihr 30-jähriges Bandjubiläum und da sollen auch ihre Anhänger etwas von haben. Tatsächlich versprachen sie für den Langspieler auch eine Überraschung.

Ihr On-Off-Mitglied Robbie wird bei dem neuen Projekt wohl nicht mitwirken. Der Künstler soll gerade erst einen Vertrag als Juror für die Castingshow X Factor unterschrieben haben.

Tim P. Whitby/Getty Images Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen bei Magic Radio

Anzeige

Shaun Botterill/Getty Images Robbie Williams während der Eröffnungszeremonie des FIFA World Cups 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange und Howard Donald von Take That

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de